Москва, 23 сентября, 2019, 02:17 — ИА Регнум. Крупный «крот», то есть шпион, работавший на США, был обнаружен самими американцами в администрации президента РФ — по версии американской телекомпании NВС. Кому и зачем понадобилось подавать шпиона именно под таким информационным соусом, рассказывает автор ИА REGNUMДмитрий Ефимов.

Виктор Корецкий. Болтать — врагу помогать! 1954

Государственный советник РФ 3-го класса Олег Смоленков был представлен NBC американскому зрителю в качестве идеальной кандидатуры на роль сакральной жертвы. Еще бы: беженец из верхних страт российского чиновничества, «скрывающийся» в США под собственным именем и, по утверждениям журналистов, немало поработавший на ЦРУ и Ми-6. Не менее ярким мазком к портрету Смоленкова выглядит предположение CNN, будто сдал крота лично президент США Дональд Трамп в ходе беседы с Владимиром Путиным в июле 2017 года.

Теперь Смоленков может сработать как противотрамповая мина даже лучше, чем любые утверждения о «русском следе». Стоит ему завтра поскользнуться на банановой кожуре — как противники Трампа смогут обвинить его в агрессии против «того русского», не так ли?

Читайте подробности в статье Дмитрия Ефимова «Ищем московского «Болтона»: в России найдется «Скрипаль» для всех».