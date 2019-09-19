Калуга, 19 сентября, 2019, 14:34 — ИА Регнум. В Калуге памятную доску с именами трёх бывших воспитанников средней общеобразовательной школы № 11, погибших при исполнении воинского долга, торжественно открыли на фасаде здания, сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации городской управы областного центра.

Kaluga-gov.ru В Калуге открыли памятную доску с именами бывших воспитанников школы № 11, погибших при исполнении воинского долга

Среди героев-выпускников — гвардии рядовой АлександрВолков, младший сержант АндрейУсов и рядовой контрактной службы МихаилСигачев. Они погибли при выполнении боевых заданий в Афганистане и на Северном Кавказе. Награждены орденами Красной Звезды и Мужества (посмертно). Почтить память павших воинов пришли члены Калужского отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство», родные и близкие героев, педагоги и учащиеся школы № 11.

К памятной доске с именами выпускников школы участники митинга возложили цветы.