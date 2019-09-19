Минск, 19 сентября, 2019, 14:23 — ИА Регнум. «Координационный совет левых патриотических сил Белоруссии уже не первый год ведёт борьбу за то, чтобы в Белоруссии был установлен праздник — День воссоединения белорусского народа в едином государстве», — заявил журналистам 17 сентября председатель Республиканского Гражданского Комитета Патриотического общественного объединения «Отечество» Василий Зеликовпослецеремонии возложения цветов к мемориальной доскеСергею Притыцкому в Минске.

ИА REGNUM Председатель Республиканского Гражданского Комитета Патриотического общественного объединения «Отечество» Василий Зеликов

Отвечая на вопросы прессы, Зеликов напомнил о поводе мероприятия, проигнорированного властями: «Исполняется 80 лет со дня начала Освободительного похода Красной Армии — тогда земли Западных Белоруссии и Украины были соединены с Белорусской и Украинской советскими социалистическими республиками».

«К сожалению, на все наши обращения приходят отрицательные ответы. Нам отписывают: праздничный календарь уже переполнен, для этого должен быть нерабочий день. Однако у нас в Белоруссии есть День единения народов России и Белоруссии — праздник и нерабочий день», — констатировал Зеликов.

Он уверен: «Ничто не мешает нашим белорусским властям установить аналогичный праздник или праздничный день, посвящённый 17 сентября 1939 года».

«Например, в других государствах: установлен День единения во Вьетнаме 2 июля — когда был объединён Северный Вьетнам и Южный Вьетнам. Есть 3 октября в Германии — когда была воссоединена Германия в одном государстве. Сейчас КНДР и Южная Корея ведут работу по воссоединению в едином государстве — можно не сомневаться, что когда такое объединение произойдёт, то такой праздник на корейской земле — на Корейском полуострове, будет», — отметил лидер белорусского «Отечества».

Представитель белоруской общественности обратился к властям своей республики, отметив: «Это не только наше желание — нашего Координационного совета, но и по опросам общественного мнения большинство населения Белоруссии за то, чтобы такой праздник или праздничный день был установлен. И мы верим, что рано или поздно это произойдёт, такой праздник будет установлен».