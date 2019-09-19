Киев, 19 сентября, 2019, 14:18 — ИА Регнум. Можно любить или не любить президента Украины Зеленского, но рынок земли — это плюс, — заявил в своем комментарии сегодня, 19 сентября, украинский экономист Сергей Фурса.

Распродажа земли

Эксперт отметил, что высокий рейтинг украинской власти не нужен просто для высокого рейтинга, а должен служить основой для принятия давно необходимых решений.

По его словам, введение рынка земли — это «фундаментальная необходимость», которая сделает всех граждан Украины богаче, лишив некоторых из них сверхдоходов.

«И тогда мы еще на шаг приблизимся к Европе и демократии, потому что чем богаче общество, тем больше свобод оно требует», — заявил Фурса.

Вместе с тем эксперт считает, что земельная реформа будет настоящая, и она точно вызовет масштабные протесты в стране. По мнению Фурсы, это даже хорошо.

«Чем больше протестов, тем лучше. Потому что это означает, что люди боятся потерять деньги. Деньги, которые они зарабатывают на неэффективности системы, на коррупции… Единственный способ не допустить олигополии на земле — честный и прозрачный рынок. И тогда не будет монополии, но будут максимальные арендные ставки», — добавил эксперт.

ИА REGNUM отмечает, что ранее сегодня в Киеве состоялась конференция по реформе управления земельными отношениями, в которой приняли участие президент страны Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук.

Зеленский, в частности, заявил, что рынок земли на Украине будет обязательно запущен, вопрос только в его модели. Также он подчеркнул, что иностранные компании и граждане не смогут покупать землю на Украине, поскольку земля принадлежит украинцам. Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что торговля землей станет возможной с 1 октября 2020 года, антимонопольные лимиты составят 15% на уровне области и 0,5% на уровне страны.

Согласно плану властей Украины, до 1 декабря нынешнего года Верховная рада должна принять законы, необходимые для земельной реформы, после чего начнутся подготовительные процедуры для запуска рынка земли.