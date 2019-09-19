Москва, 19 сентября, 2019, 14:11 — ИА Регнум. Правоохранительные органы задержали в Москве заместителя директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова, экс-главу департамента Владимира Цветнова и еще двух бизнесменов — фигурантов уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом 19 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на информацию силовых структур.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Мосолову П. О., Магдеевой Т. С., Цветнову В. А. и Семикову С. Б. предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Пресс-секретарь Басманного районного суда Москвы Юнона Царева подтвердила, что фигуранты дела задержаны и заседания по делу начнутся в ближайшее время.