Москва, 19 сентября, 2019, 14:05 — ИА Регнум. Инна Святенко предложена в качестве члена Совета Федерации России от Московской городской думы седьмого созывы. Её кандидатуру утвердят при помощи тайного голосования, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инна Святенко

«Прежде всего хочу отметить что я работала в основном в комиссии по безопасности, но это не мешало мне быть редактором законопроектов, связанных с бюджетно-финансовой политикой, здравоохранением, экологией. Считаю. что представительство в Совете Федерации даст нам возможность почерпнуть многое для москвичей и даст возможность другим субъектам, которые интересуются нашими законодательными инициативами», — отметила Святенко.

После этого началась подготовка к процедуре тайного голосования. Святенко является депутатом-самовыдвиженцем.