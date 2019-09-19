Ливерпуль, Великобритания, 19 сентября, 2019, 14:05 — ИА Регнум. Сенегальский нападающий футбольного клуба «Ливерпуль» Садио Мане может продлить свой контракт с командой. Об этом 19 сентября сообщил в своем Twitter журналист Николо Скира.

Steindy Садио Мане

По данным источника, руководство «Ливерпуля» предложило 27-летнему футболисту контракт сроком до лета 2025 года с годовой заработной платой 13 млн евро.

Отметим, ранее в СМИ появилась информации об интерес к игроку со стороны мадридской команды «Реал» и лично её тренера — Зинедина Зидана. При этом сам футболист заявил, что он не хотел бы покидать «Ливерпуль».

Напомним, в нынешнем сезоне Садио Мане сыграл в четырех матчах своего клуба и отметился в них 2 голами и одной результативной передачей.