Минск, 19 сентября, 2019, 13:57 — ИА Регнум. СыновьяАлександра Лукашенко не готовятся занять президентское кресло вместо него. Об этом 19 сентября заявил белорусский лидер в ходе совещания по проблемам экономики Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Или как пописывают в интернете: «Лукашенко, транзит власти, кто будет у власти…». Детей начинают перебирать. Так вот послушайте, никаких детей не перебирайте. Никакие дети у меня не готовятся ни к какому транзиту власти. Работать со мной, как и прежде, будут только те, кто хочет работать. И кто умеет меня слушать и исполнять мои поручения», — сказал Лукашенко в ходе совещания, внезапно переключившись с одного вопроса на другой.

Он также своеобразно высказался по проблеме влияния выборных процессов: «И чтобы потом меня отдельные умники, Наталья Ивановна (глава администрации президента Наталья Кочанова. — Прим. пресс-службы), не обвиняли, что у нас, видите ли, предвыборная кампания. Сколько раз говорил: я не собираюсь баллотироваться в парламент. Какая у меня предвыборная кампания? У меня один подход 25 лет, что я работаю президентом».

«Работать со мной, как и прежде, будут только те, кто хочет работать. И кто умеет меня слушать и исполнять мои поручения», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

Напомним, Александр Лукашенко был избран президентом Белоруссии в 1994 году и с тех пор не покидал этот пост. Два старших сына руководителя республики от первого брака — Виктор и Дмитрий, трудоустроены в президентских структурах. Виктор Лукашенко в должности помощника президента по нацбезопасности курирует «силовиков».