Элиста, 19 сентября, 2019, 13:56 — ИА Регнум. Строительство первой очереди нового мусорного полигона в Калмыкии планируют завершить к установленному сроку, до конца 2019 года, несмотря на отставание в графике. Об этом было заявлено в ходе проверки работы регионального оператора ООО «Спецавтохозяйство», которое провели республиканское министерство ЖКХ и реготделение национального общественного центра по контролю в сфере ЖКХ РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорный полигон

В настоящее время, сообщило РИА «Калмыкия», заканчиваются земляные работы на котловане площадью два гектара, затем дно застелют специальной пленкой, оборудуют газоотводы. Как доложил замдиректора «СпецАТХ» Мингиян Эминов, есть отставание от графика работ по первому этапу из-за задержки доставки спецтехники, однако заверил, что работы будут завершены в срок.

Всего в рамках национального проекта «Экология» запланировано строительство четырех полигонов в четыре очереди на 10 га, проектная стоимость — 116 млн.

«Полная его сдача — в течение трех лет. До декабря 2019 года сдадут первую очередь, и этот котлован сразу начнет функционировать», — сказал министр ЖКХ республики Евгений Мамутов.