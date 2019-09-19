Цхинвал, 19 сентября, 2019, 13:48 — ИА Регнум. 18 сентября столице Южной Осетии состоялась генеральная репетиция военного парада в честь 29-й годовщины Дня республики. К тренировкам была привлечена военная техника. Военный парад пройдет по улице Московская 20 сентября. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Южной Осетии.

Alaniamil.org Генеральная репетиция военного парада в Цхинвале в честь Дня республики 2017 году

Перед зданием Юго-Осетинского государственного университета торжественным маршем прошли парадные расчеты министерства обороны, министерства внутренних дел, МЧС, пограничной службы республики, 4-й гвардейской военной базы министерства обороны Российской Федерации и курсантов кадетской школы при министерстве обороны. В репетиции парада приняли участие более 500 человек. В параде также, принимают участие женский парадный расчет министерства внутренних дел республики и два парадных расчета ОМОН МВД.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, тренировки парада в течение нескольких недель проходили на плацу на плацу 4-й российской военной базы под руководством российских военных.