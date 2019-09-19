Москва, 19 сентября, 2019, 13:45 — ИА Регнум. Врачам удалось вывести Анастасию Заворотнюк из критического состояния, сообщает Телегам-канал Mash 19 сентября.

Instagram.com/a_zavorotnyuk Анастасия Заворотнюк

По данным портала, актрису вывели из медикаментозной комы и перевели в обычную палату, после того, как врачам клиники удалось снизить отек мозга.

Анастасия находится в окружении родных, которые принесли в больницу важные документы, если врачи сочтут состояние артистки достаточно стабильным, ей разрешат с ними ознакомиться.