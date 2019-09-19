Осака, Япония, 19 сентября, 2019, 13:46 — ИА Регнум. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла представительницу Нидерландов Кики Бертенс в матче 1/8 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), проходящего в Осаке.

Tom Rae Allen Анастасия Павлюченкова

Павлюченкова одолела голландку в двух сетах со счетом 6:1, 7:5. Спортсменки провели на корте 1 час 32 минуты.

За это время Анастасия Павлюченкова 2 раза подала навылет, трижды ошиблась при подаче и смогла реализовать 6 из 12 возможных брейк-пойнтов. Её соперница за этот же временной промежуток подала навылет один раз, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта.

Отметим, соперницей Анастасии Павлюченковой в четвертьфинале турнира WTA в Осаке станет представительница Японии Мисаки Дои.