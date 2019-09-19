Цхинвал, 19 сентября, 2019, 13:36 — ИА Регнум. 18 сентября Глава МВД Южной Осетии Игорь Наниев провел оперативное совещание с руководящим составом органов внутренних дел, на котором указал на необходимость поднять служебную дисциплину и ответственность на всех уровнях ведомства. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел республики.

Newposts.ge Игорь Наниев

Министр поручил в ближайшие сроки провести активную воспитательную работу среди сотрудников, довести до личного состава инструкции по мерам безопасности при обращении с табельным огнестрельным оружием, систематически проверять уровень этих знаний. «Буду строго наказывать нарушителей служебной дисциплины», — заявил Наниев.