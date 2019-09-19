Сеул, 19 сентября, 2019, 13:32 — ИА Регнум. Встреча президентом Южной Кореи и США состоится в Нью-Йорке 23 сентября. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации президента Южной Кореи.

Сша и Южная Корея

По их словам, девятая встреча представителей двух стран состоится спустя три месяца, с момента последней встречи, состоявшейся в июне текущего года в Сеуле.

Известно, что Мун Чжэ Ин будет находиться в Нью-Йорке в период с 22 по 24 сентября. Отметим, что выступление южнокорейского президента на 74-й сессии ГА ООН запланировано на 24 сентября.

По предварительным данным, лидеры США и Южной Кореи обсудят денуклеаризацию и установления мира на Корейском полуострове, а также дальнейшее укрепление союза двух стран.

Также в рамках визита в США президент Южной Кореи намерен встретиться с представителями Польши, Дании и Австралии, а также с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем.