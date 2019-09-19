Квайса, Южная Осетия, 19 сентября, 2019, 13:26 — ИА Регнум. В городе Квайса ведутся работы по модернизации головного сооружения водовода Везур-Квайса, а также идет благоустройство улично-дорожной сети. Строительные работы проходят в рамках российской инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии на 2018−2019 гг. Об этом 19 сентября сообщает газета «Южная Осетия».

willy Город Квайса Южной Осетии

На реконструкцию водовода Везур-Квайса, обеспечивающего высокогорный населенный пункт питьевой водой, выделено более 7 млн рублей. Как отметил лава администрации г. Квайсы Геннадий Баззаев, поступающая в Квайса вода во время дождей сильно загрязняется и становится непригодной к употреблению. После реконструкции головного сооружения проблема будет решена. Завершение работ намечено на октябрь.

В рамках инвестпрограммы будут асфальтированы центральная улица Хетагурова, переулки Гагарина и Комарова, которые не ремонтировались с советских времен. На улицах появятся тротуары из брусчатки, ухоженные зеленые зоны, освещение и дорожные знаки. На благоустройство улиц выделено более 35 млн рублей. К работам привлечены местные жители.

Как сообщало ранееИА REGNUM, в Южную Осетию приезжала делегация из Москвы во главе с заместителем министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Игорем Кошиным. Целью визита являлось обсуждение промежуточных результатов строительства в рамках инвестиционной программы по содействию социально-экономическому развитию Южной Осетии 2018−2019 годов.