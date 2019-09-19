Нью-Йорк, США, 19 сентября, 2019, 13:20 — ИА Регнум. Организация Объединенных Наций (ООН) наложила вето на выступление Бразилии на саммите ООН по мерам в области изменения климата, который должен состояться в Нью-Йорке 23 сентября, передает канал TeleSur.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Бразилия

Об этом решении 18 сентября сообщил специальный секретарь ООН Луис Альфонсо де Альба. Решение международной организации было принято после того, как Бразилия не выполнила просьбу ООН представить проект по расширению климатических обязательств.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Бразилии Жаир Болсонару намерен произнести речь о ситуации в Амазонии перед Генеральной Ассамблеей ООН на открытии общеполитической дискуссии. Напомним, 74-я сессия открылась 18 сентября.