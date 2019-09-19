Москва, 19 сентября, 2019, 13:24 — ИА Регнум. Переговоры между Москвой и Багдадом о поставке российских зенитных комплексов С-400 «Триумф» не ведутся, заявил посол Ирака в России Хайдар Мансур Хади, выступая на площадке дискуссионного клуба «Валдай» 19 сентября.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

Иракский дипломат подчеркнул, что нет и намека на подобные переговоры. Он также отметил, что в последнее время этот вопрос ему задают постоянно.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября президент России Владимир Путин на саммите в Анкаре, комментируя атаку дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии, порекомендовал властям королевства приобрести российские ЗРК С-300 или С-400.