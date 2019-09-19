Ташкент, 19 сентября, 2019, 13:13 — ИА Регнум. По итогам первых восьми месяцев 2019 года в Узбекистане произвели 320,7 тыс. тонн хлопка-волокна, что на 33% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщили в государственном комитете по статистике республики.

(сс) Kimberly Vardeman Хлопковое поле

Вместе с тем за отчетный период экспорт хлопка составил 232,5 тыс. тонн, что на 37,7% больше, чем в январе-августе 2018 года. Всего же текстильной продукции экспортировано на $1 млрд.

Отметим, власти Узбекистана планируют отказаться от экспорта хлопка до 2025 года, так как всё сырье планируется перерабатывать в республике. В настоящее время на экспорт отгружается около 50% хлопка-волокна.

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