Москва, 19 сентября, 2019, 13:20 — ИА Регнум. На пост двух заместителей председателей Московской городской думы предложены депутаты Николай Губенко (КПРФ) и Степан Орлов (самовыдвиженец). Обоих кандидатов будут утверждать в должностях при помощи закрытого голосования 19 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Николай Губенко

В качестве одной из своих главных рабочих задач в случае избрания заместителем председателя Мосгордумы Губенко назвал борьбу с бедностью в столице. Одним из способов таковой коммунист назвал освобождение от налогов граждан с невысокими доходами, чем он планирует заняться в новом созыве.

«Повседневная работа с каждым избирателем, обратившимся ко мне, с товарищами по думе, а я уверен, что мы можем согласовывать свои позиции между фракциями. Не смотря на противничество и соперничество нужно проводить совместную работу по улучшению жизни москвичей», — заявил Губенко.

Депутат Мосгордум Сергей Митрохин («Яблоко») обратился к кандидату с вопросом относительно его взглядов на деятельность Иосифа Сталина. В ответ коммунист сообщил, что во время Великой отечественной войны он стал сиротой и поэтому был воспитан в идеалах коммунизма.

«Я — коммунист на генетическом уровне, я никогда не плюну в могилу прошлого, потому что это связано с моим отцом и матерью и с целым поколением людей, которые отдали свои жизни, вот почему я коммунист», — заявил Губенко.

Коммунист рассказал, что воспитывался в интернате и в 3 классе он вместе с одноклассниками написали письмо Сталину, где пожаловались на сотрудника интерната, который избивал детей. Через неделю этот человек был уволен.

«Что касается Сталина. Я думаю, что никто из властных структур начиная с императорской России, что никто там не заботился о детстве и юношестве, как в сталинские времена. Я за репрессивность мерзопакостных людей во власти», — сказал депутат Мосгордумы.

Второй кандидат на пост заместителя председателя Мосгордумы оказался более лаконичным. В своём выступлении от отметил, что в качестве главной задачи на этом посту он видит расширение влияния Мосгордумы.

«Всю свою энергию я готов потратить на то чтобы сделать Мосгордуму ещё более влиятельным органов в Москве. Если я буду избран на пост зампреда думы я готов сделать чтобы все депутаты и фракции, структурные подразделения Мосгордумы смогли работать на благо москвичей. У нас одна задача — интересы москвичей и Москвы в целом», — заявил Орлов.