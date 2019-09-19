Москва, 19 сентября, 2019, 13:40 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли пакет постановлений о назначении четырех аудиторов Счетной палаты, передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Ранее президент PФ Владимир Путин поддержал предложенные фракциями Госдумы кандидатуры четверых аудиторов Счетной палаты. Трое из них уже ранее занимали должность аудиторов СП и теперь продолжат свою работу.

Так, по предложению фракции «Единая Россия» аудитором станет Валерий Богомолов, по предложению фракции КПРФ — Сергей Штогрин, а по предложению фракции «Справедливая Россия» — Андрей Перчян. «Новичком» стал предложенный фракцией ЛДПР в Госдуме Данил Шилков.

«Это наш коллега, депутат Госдумы на сегодняшний день. Он рекомендован фракцией ЛДПР на эту ответственную должность, вы его хорошо знаете», — заявил в ходе пленарного заседания полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх.

В ходе обсуждения глава Счетной палаты Алексей Кудрин подчеркнул, что представленные кандидаты — это выбор фракций Госдумы.

«Это ваш выбор», — обратился в Госдуме глава СП, интонационно сделав акцент на слове «ваш».