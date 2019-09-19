Ростов-на-Дону, 19 сентября, 2019, 13:11 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону завершается реставрация кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы. Работы в храме планируется завершить в течение месяца — к приезду Святейшего Патриарха Московского и Всея РусиКирилла.

(сс) Дмитрий Артемьев Кафедральный собор во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Ростов-на-Дону

«Реставрация главного ростовского собора, начатая в 2011 году, находится в заключительной стадии. Сейчас уже очевидно, что была проделана значительная работа по сохранению и восстановлению исторического здания», — прокомментировал донской губернатор .

В настоящее время почти завершена реставрация живописи, площадь которой превышает 8 тыс. кв. метров, колокольни. Специалисты провели реконструкцию кровли, усилили несущие конструкции храма, заменили устаревшие инженерные коммуникации.

ИА REGNUM напоминает, что 27 октября 2019 год Ростов-на-Дону посетит патриарх Кирилл. Как ожидается, он освятит Ростовский кафедральный собор по случаю завершения реставрационных работ.