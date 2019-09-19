Москва, 19 сентября, 2019, 13:09 — ИА Регнум. В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Дарья Антонова ИА REGNUM Осень в Москве

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Согласно данным прогностической карты, он будет действовать в столице и Подмосковье в ночь на пятницу, 20 сентября, из-за заморозков.

«Период предупреждения с 01:00 20 сентября до 07:00 20 сентября, местами заморозки», — говорится в сообщении.

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Как сообщало ИА REGNUM, самая холодная ночь в Москве с начала осени была 18 сентября. В ночные часы термометр метеостанции, расположенной на ВДНХ, показал + 6,4 °С. До этого самая низкая температура была 15 сентября, тогда ртутный столбик термометра показал на градус выше + 7,4 °С.

Добавим, что ранее региональное МЧС предупредило о резком похолодании в Москве во второй половине недели. Согласно прогнозу, в ночные и утренние часы 19−21 сентября по Московской области ожидаются заморозки в воздухе −3…−1 °С.