Ярославль, 19 сентября, 2019, 13:08 — ИА Регнум. Аппарат уполномоченного по правам ребенка Ярославской области начал проверку частных детских садов, яслей, школ и других негосударственных детских образовательных учреждений. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Мониторинг проводится по распоряжению главного пожарного инспектора РФ после пожара 26 августа в частном детском саду в Казани. Выяснилось, что частное учреждение работало без разрешительной документации. В Ярославской области проверяется соблюдение санитарно-эпидемиологических условий, требований пожарной безопасности, требований к персоналу, работающего с детьми и другие правовые аспекты.

Уполномоченный по правам ребенка в ЯО Проверка в Ярославле

«В настоящее время все объекты, которые были подвержены мониторингу, находятся в жилых помещениях. Многие из них расположены на 1 этаже, там установлены решетки на окнах. У большинства из них отсутствуют правоустанавливающие документы, планы эвакуации при пожаре, у сотрудников нет справок об отсутствии судимости и санитарных книжек», — пояснил уполномоченный по правам ребенка Ярославской области Михаил Крупин.

Мониторинг будет проводиться до 4 октября 2019 года. По результатам проверок частных детских учреждений будет подготовлен специальный доклад, который уполномоченный по правам ребенка направит губернатору Ярославской области, в Ярославскую областную Думу и надзорные органы. Деятельность тех объектов, которые не отвечают требованиям законодательства, планируется приостанавливать.