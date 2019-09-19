Нарьян-Мар, 19 сентября, 2019, 13:06 — ИА Регнум. Краснокнижные малые (тундровые) лебеди, начинают свой отлёт с водно-болотных угодий Ненецкого автономного округа до мест зимовки в северо-западной Европе. Об этом со ссылкой на специалистов проекта «Лебединый защитник» сообщает NAO24.

Vniiecology.ru Малые лебеди начинают перелет

В наблюдении за птицами орнитологи надеются на помощь жителей округа.

«Наша работа в последние годы показала, что белых лебедей особенно трудно идентифицировать, тем более на расстоянии. Мы подготовили руководство по идентификации, которое можно сохранить на телефоне. Оно поможет определить вид птиц, когда они пролетают над головой», — рассказала сотрудник государственного природного заповедника «Ненецкий» и координатор проекта «Лебединый защитник» в Нарьян-Маре Юлия Богомолова.

Сообщается, что у трёх лебедей в настоящее время есть GPS-трекеры, которые регулярно отправляют данные об их местонахождении. На них надет хорошо видимый белый ошейник с небольшой солнечной панелью, питающей GPS устройство. Аппарат отправляет данные посредством мобильной телефонной сети.

У других птиц есть кольца с трёхбуквенным кодом на лапе. У самцов кольцо на правой лапе, у самок — на левой. Многие из этих лебедей идентифицированы, им присвоены имена.

«Хотя все белые лебеди находятся под защитой, малый лебедь представляет особый интерес из-за быстрого сокращения его популяции в последние десятилетия. Ненецкий автономный округ — важнейший район для этих птиц. Причём не только в сезон гнездования, но и ранней осенью. Здесь они собираются и накапливают энергию для долгой миграционной гонки. Этот период имеет решающее значение для выживания во время долгого пути», — цитирует сотрудника Центра природопользования и охраны окружающей среды НАО Игната Кычина NAO24.

Как отметили координаторы проекта «Лебединый защитник», теперь он действует не только в Ненецком округе, но и в Архангельской области. Поэтому в ближайшие годы на данных территориях планируется организовать ряд просветительских мероприятий — передвижные выставки и кинопоказы.

«К сожалению, мы знаем, что у каждой третьей живой птицы есть огнестрельные ранения, и многие впоследствии умирают от этих травм. У нас есть сообщения о стрельбе по лебедям в других странах на их пролётном пути. Но мы надеемся, что красивая русская Арктика может оставаться безопасным убежищем для этих птиц, особенно до тех пор, пока их количество не восстановится», — заявила представитель британской природоохранной организации «Трест водоплавающих и водно-болотных угодий» (WWT) Саша Денч.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году участники российско-британской экспедиции окольцевали в НАО около 100 лебедей. Повторное наблюдение этих птиц поможет команде идентифицировать важные места на пути миграции и понять, изменяется ли маршрут пернатых. Со временем это также даст информацию об изменении показателей выживаемости лебедей.

Добавим, что малый лебедь защищён в России на всех уровнях. Он включён в Красные книги Российской Федерации, Архангельской области и Ненецкого автономного округа, охота на него запрещена.