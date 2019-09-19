Рязань, 19 сентября, 2019, 13:03 — ИА Регнум. Двух жителей Рязанской области осудили за незаконное производство алкогольной продукции. Подельники на окраине посёлка Листвянка оборудовали цех автоматизированными линиями для розлива напитков, где полицейские во время спецоперации изъяли более 40 тонн водки и коньяка. На время расследования подозреваемые находились под домашним арестом, сообщили 19 сентября в пресс-службе регионального УМВД.

Цитата из к/ф «Самогонщики». реж. Леонид Гайдай. 1962.СССР Правосудие настигло

Работу цеха прекратили в октябре 2018 года. Лицензии и необходимых разрешительных документов на производство алкогольной продукции у организаторов не было. Во время осмотра здания изъяли свыше 40 тонн алкогольной продукции без специальных марок на общую сумму более 13 миллионов рублей. В цеху работали две автоматизированных линии, полицейские насчитали 106 тысяч пустых бутылок, подготовленных для розлива алкоголя.

Рязанский районный суд признал обвиняемых виновными в преступлении и назначил 69-летнему мужчине штраф в размере 1,5 миллиона рублей, а его 55-летнему сообщнику — наказание в виде двух лет условно с испытательным сроком два года. Приговор вступил в законную силу.