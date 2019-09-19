Москва, 19 сентября, 2019, 12:57 — ИА Регнум. Цены на нефть снижаются, поскольку рынки ждут ответа Вашингтона из-за нападения дронов на нефтяной объект Саудовской Аравии, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«18 сентября министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман успокоил страхи рынка, заявив, что примерно 40% нарушенных мощностей в Абкаике вновь подключены к сети и что к концу месяца объект вернется к уровню до атаки.

Похоже, это поразительно быстрый восстановительный процесс для такой масштабной атаки. В этой связи возникает неопределенность будущих цен на нефть. Существует явный риск более медленного возобновления добычи нефти в Саудовской Аравии, несмотря на оптимистичное руководство со стороны Saudi Aramco, который игнорировать не стоит.

Сегодня Саудовская Аравия планирует представить доказательства того, что Иран участвовал в нападениях. Если это доказательство подтвердится, ответные меры со стороны США и Саудовской Аравии станут более вероятными.

Снижение цен на нефть и продолжающийся финансовый стресс в сланцевой промышленности США создают препятствия для буровиков, и становится все более вероятным, что рост предложения может оказаться ниже прогнозов.

Если США все же решатся нанести удар по Ирану после представления доказательств атаки на завод Абкаик в Саудовской Аравии, то вновь возрастет напряженность на Ближнем Востоке, которая приведет к росту мировых цен на нефть.

При таком сценарии нефть марки Brent может достигнуть $75 за баррель. При этом нефть WTI снизится до $65 за баррель. В противном случае нефть будет находиться под давлением с признаками снижения до $61,22 и $55,82 соответственно», — считает эксперт.

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