Москва, 19 сентября, 2019, 12:54 — ИА Регнум. Компания Google LLC должна будет заплатить 100 тыс. рублей. Такой административный штраф наложила Федеральная антимонопольная служба, сообщается на сайте ведомства 19 сентября.

Google

Читайте также: Google может получить штраф от ФАС за рекламу услуг по написанию дипломов

Поводом для санкций в отношении Google стала реклама финансовых услуг компании Ali Trade, которую комиссия ФАС признала противоречащей требованиям закона «О рекламе».

«Организация отсутствует в реестре лицензий акционерных инвестиционных фондов, размещённом на официальном сайте Банка России, и, таким образом, не имеет лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда», — пояснили в антимонопольной службе.

Google LLC как рекламораспространителю ненадлежащей рекламы было выдано предписание об устранении нарушения.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле Роскомнадзор назначил американской компании Google штраф в размере 700 тысяч рублей за отказ фильтровать трафик. На сегодня компания выборочно удаляет из поисковой подачи ссылки из единого реестра запрещённой информации — треть их них сохраняется в поиске. Ещё один штраф за такое же нарушение компании был назначен в декабре 2018 года и составил 500 тыс. рублей.