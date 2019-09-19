Москва, 19 сентября, 2019, 12:55 — ИА Регнум. Здоровье человека и безопасная доза алкоголя — несовместимые понятия, заявил главный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн. Он прокомментировал 19 сентября в эфире НСН экспертные оценки о допустимом ежедневном употреблении спиртного.

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По его словам, некие подсчеты — это средняя температура по больнице. Например, употребление человеком 60 мл крепкого алкоголя в день уже через месяц отразится на печени. Кроме того, есть множество индивидуальных особенностей организма: отсутствие определенных ферментов или какие-то заболевания.

«Говорить о том, что есть безопасные доли алкоголя, не приходится в принципе», — подчеркнул Брюн.

Он напомнил, что этанол является токсичным веществом с ещё более токсичными продуктами распада.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко также раскритиковал рекомендации о якобы безопасных ежедневных дозах алкоголя. В качестве таковых были названы 200 мл вина для женщин и 900 мл пива для мужчин.

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