Переславль-Залесский, Ярославская область, 19 сентября, 2019, 12:48 — ИА Регнум. 17 сентября 2019 года председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов и заместитель председателя регионального правительства Виктор Неженец побывали в деревне Чашницы городского округа Переславля-Залесского, куда в 2017 году перестал ездить школьный автобус.

Автобусная остановка в деревне Чашницы

Родителям долго не удавалось добиться хоть какого-то решения проблемы. Однако после того как о ситуации рассказали СМИ, было найдено временное решение — возить детей на такси с последующей компенсацией расходов. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов зимой 2019 года поручил Виктору Неженцу разобраться с дорогой в Чашницы, изыскать средства на приведение ее в порядок и открыть, наконец, маршрут школьного автобуса. Однако к началу учебного года 2019−2020 ничего не изменилось, дети продолжают ездить на такси, а администрация Переславля-Залесского, которую суд обязал выполнить ремонт дороги и восстановить маршрут школьного автобуса, подала апелляцию на это решение.

В сентябре 2019 года тема школьных автобусов в городском округе Переславле-Залесском снова попала на полосы региональных СМИ. Чашницы посетили председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов и заместитель председателя регионального правительства Виктор Неженец. Они поговорили с Еленой Жуковой, чьи дети лишены возможности добираться в школу автобусом, и пообещали заняться решением проблемы — в этом году планируется урегулировать вопрос компенсаций за подвоз детей на такси. А вот для ремонта дороги её сначала необходимо поставить на кадастровый учет. Кроме того, объект имеет пересечения с частными владениями, что может затянуть процесс на определенное время. И только после этого можно будет приступать к решению вопроса о строительстве или ремонте дороги. На будущий год постараются привести в нормативное состояние участок до подсобного хозяйства.

«Наши гости были очень сильно удивлены, где нам поставили остановку. Разворотную площадку так и не заасфальтировали. Чтобы автобус сюда подъехал, действительно, нужно масштабное строительство. Алексей Константинов и Виктор Неженец пообещали решить вопрос с переносом остановки в начало деревни, отремонтировать дорогу и пустить, наконец, школьный автобус. Сказали, что в случае переноса остановки не нужно будет тратить много денег на ремонт дороги. Очень надеюсь, что все эти обещания будут выполнены,» — сказала Елена Жукова в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Что касается дороги, то ее будут делать в будущем году, для этого в бюджете на 2020 год предусмотрят средства. А уже сегодня, как рассказала Елена Жукова, в деревне появилась дорожная техника и стала выравнивать дорогу в Чашницах.