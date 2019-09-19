Цхинвал, 19 сентября, 2019, 12:47 — ИА Регнум. 19 сентября в Южной Осетии отмечают День флага республики. В столице и в районах республики проходят праздничные мероприятия. Об этом сообщает информагентство «Рес».

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Утром состоялась церемония поднятия государственного флага перед зданием Юго-Осетинского государственного университета. Также в рамках праздничных мероприятий в Цхинвале состоялся автопробег. По всей республике проходит общенациональный диктант на двух языках на тему «Государственные символы республики».

В республиканской библиотеке имени Анахарсиса начался праздник «Цхинвальская осень», в рамках которого проходят выставка картин врача-художника Ю. Л. Тедеева и презентация книги А. Гукасяна «Аланы — вечная дорога войны…».

Вечером в государственном киноконцертном зале «Чермен» состоится совместный концерт оркестра народных инструментов Южной Осетии и оркестра национальных инструментов «Иристон» Государственной филармонии Северной Осетии.

20 сентября в Южной Осетии отметят 29-ю годовщину образования республики. Напомним, в Цхинвал на праздники прибыли представители республик Северного Кавказа, ДНР и ЛНР. С официальным визитом в Цхинвал впервые приехал глава ДНР Денис Пушилин.