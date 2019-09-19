Власти Украины перенесли ввод рынка земли на 1 октября 2020 года
Киев, 19 сентября, 2019, 12:47 — ИА Регнум. На Украине есть рынок земли, но он теневой и не защищает право собственности. Об этом 19 сентября в Киеве на конференции: «Эффективное управление земельными ресурсами» заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Он сообщил, что правительство планирует ввести рынок земли с 1 октября 2020 года. Гончарук пояснил, что кабмин принял решение перенести ввод рынка земли после консультаций с фермерами.
Премьер считает, что ввод рынка земли также простимулирует рост внутреннего валового продукта Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, с 2001 года на Украине введен мораторий на продажу земель с/х назначения. С 2002-го запрет начал действовать как временная мера — для создания инфраструктуры рынка земли. Последний раз мораторий на ввод рынка земель с/х назначения продлил предыдущий парламент, соответствующий закон подписал президент Петр Порошенко в феврале 2019 года.
В сентябре президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров разработать законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения до 1 октября. В свою очередь премьер-министр Гончарук пообещалв середине 2020 года запустить рынок сельскохозяйственной земли.