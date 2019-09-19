Утверждена структура нового созыва Мосгордумы
Москва, 19 сентября, 2019, 12:50 — ИА Регнум. Утверждена новая структура Московской городской думы седьмого созыва. Соответствующее решение было принято на первом заседании законодательного собрания столицы 19 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В новом созыве предусмотрено два заместителя председателя Мосгордумы и 16 комиссий. В частности, образованы комиссии по безопасности, спорту и молодежной комиссии; по городскому хозяйству и жилищной политике; по государственному строительству и местному самоуправлению: по градостроительству, государственной собственности и землепользованию; по делам общественных объединений и религиозных организаций; по законодательству, регламенту, правилам и процедурам; по здравоохранению и охране общественного здоровья; по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Московской городской думы; по культуре и массовым коммуникациям; по межпарламентскому сотрудничеству; по науке и промышленности; по образованию, комиссия по организации работы Думы; по предпринимательству инновационному развитию и инновационным технологиям; по экологической политике; по экономической и социальной политике.
Отметим, что ряд депутатов высказали нарекания к новой структуре думы. Наибольшее число нареканий было связано с отсутствием профильной комиссии по бюджету и финансам, а также объединение в одну комиссию экономическую и социальную комиссия, которая фактически станет наиболее значимой среди остальных.
«Как финансист я скажу, прятать бюджетные вопросы за экономикой и социальной политикой недопустимо. Это резко снизит работоспособность парламента в целом. Я считаю целесообразным доработать этот документ и внести его с учётом действующих замечаний», — отметил депутат Магомед Яндиев («Справедливая Россия»).
В итоге за новую структуру городской думы проголосовали 29 депутатов, против — 16, воздержавшихся нет.