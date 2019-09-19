Москва, 19 сентября, 2019, 12:50 — ИА Регнум. Утверждена новая структура Московской городской думы седьмого созыва. Соответствующее решение было принято на первом заседании законодательного собрания столицы 19 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Заседание Московской городской думы

В новом созыве предусмотрено два заместителя председателя Мосгордумы и 16 комиссий. В частности, образованы комиссии по безопасности, спорту и молодежной комиссии; по городскому хозяйству и жилищной политике; по государственному строительству и местному самоуправлению: по градостроительству, государственной собственности и землепользованию; по делам общественных объединений и религиозных организаций; по законодательству, регламенту, правилам и процедурам; по здравоохранению и охране общественного здоровья; по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Московской городской думы; по культуре и массовым коммуникациям; по межпарламентскому сотрудничеству; по науке и промышленности; по образованию, комиссия по организации работы Думы; по предпринимательству инновационному развитию и инновационным технологиям; по экологической политике; по экономической и социальной политике.

Отметим, что ряд депутатов высказали нарекания к новой структуре думы. Наибольшее число нареканий было связано с отсутствием профильной комиссии по бюджету и финансам, а также объединение в одну комиссию экономическую и социальную комиссия, которая фактически станет наиболее значимой среди остальных.

«Как финансист я скажу, прятать бюджетные вопросы за экономикой и социальной политикой недопустимо. Это резко снизит работоспособность парламента в целом. Я считаю целесообразным доработать этот документ и внести его с учётом действующих замечаний», — отметил депутат Магомед Яндиев («Справедливая Россия»).

В итоге за новую структуру городской думы проголосовали 29 депутатов, против — 16, воздержавшихся нет.