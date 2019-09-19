Москва, 19 сентября, 2019, 12:32 — ИА Регнум. Употреблять алкоголь или нет, гражданин решает сам. Минздрав РФ дал своего рода предупреждение о вреде злоупотребления спиртных напитков, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя исследование о безвредной для здоровья человека дозе алкоголя.

Виктор Говорков. Нет! 1954

«По официальной статистике, потребление алкоголя в России соответствует среднеевропейскому уровню. При этом в Европе есть нации, для которых потребление вина — это часть национальной культуры. То есть вино обязательно присутствует на столе и в обед, и на ужин у испанцев, французов и итальянцев.

Россия в этом смысле — это молодой жесткий рынок: алкоголь хорошо снимает стресс, плюс это прекрасный катализатор общения с противоположным полом.

Как известно, еще в далеком 2009 году российские власти начали борьбу за так называемый здоровый образ жизни, начав активную войну с табаком и алкоголем. Нельзя сказать, что проблемы нет в принципе.

Однако современная политика в данном вопросе, к сожалению, иногда напоминает печально известную горбачевскую антиалкогольную кампанию. Хорошо известно, что основной вред нации наносит именно некачественная, паленая водка. Взять под контроль ее производство — требование национальной безопасности.

Решить данный вопрос можно, введя государственную монополию на производство водки и начав жесткую борьбу с прочими производителями.

Данный вопрос рассматривался, однако правительство РФ в итоге отказалось от национализации водочных компаний, сославшись на отсутствие средств на выкуп у собственников соответствующих пакетов акций и невозможность ими эффективно управлять», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минздрав РФ считает, что употребление женщинами примерно 200 мл вина в день, а мужчинами — примерно 900 мл пива почти не связано с риском для здоровья.

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