Санкт-Петербург, 19 сентября, 2019, 12:36 — ИА Регнум. Санкт-Петербургская избирательная комиссия (Горизбирком) решила перевезти из избиркома муниципального образования (ИКМО) «Озеро Долгое» бюллетени, над которыми, как опасаются оппозиционные кандидаты в депутаты, уже провели незаконные манипуляции. Решение изъять пакет с бюллетенями Горизбирком принял на заседании 19 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Урна с бюллетенями

Кроме того, требуется «обеспечить доставку» избирательной документации в Горизбирком.

Однако, как полагают кандидаты, это решение было принято слишком поздно. За два часа до заседания в «Озере Долгом» уже побывала глава ИКМО Галина Светлова с силовой поддержкой в виде нескольких мужчин спортивного телосложения, которые вскрыли дверь комиссии, не пропустив туда больше никого, кроме Светловой. Она заперлась и провела с бюллетенями около часа.

Напомним, в результате «тайного» пересчета голосов в совет «Озера Долгого» прошли только единороссы, кандидаты от «Справедливой России», «Яблока», КПРФ и ЛДПР свои мандаты потеряли. Они больше недели днем и ночью дежурили у ИКМО, так как были уверены, что опечатанные мешки с бюллетенями уже были незаконно вскрыты. Доказать обратное Галина Светлова не смогла, так как отказывалась показать мешки вопреки законным требованиям кандидатов и членов комиссии от партий.

Теперь же, на 11-й день после выборов, Горизбирком решил изъять эту документацию, его представители и эмиссары Центризбиркома России выехали на место.

«Очень «своевременное» решение», — иронизирует председатель регионального отделения «Справедливой России» Марина Шишкина. Она добавила, что, по ее информации, Горизбирком будет придерживаться той версии, что Галина Светлова утром за два часа до решения изъять бюллетени просто «пришла на свое рабочее место, а сопровождавшие ее «спортсмены» — сотрудники охранного предприятия, с которыми избирательная комиссия заключила договор».

Напомним, 18 сентября ЦИК России выразил «крайнюю степень обеспокоенности ситуацией» в МО «Озеро Долгое», направив в Петербург члена ЦИК Александра Кинева и работников аппарата.

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Поступившие в ЦИК России материалы о происходящем в МО «Озеро Долгое» направлены в Следственный комитет РФ с пометкой «срочно». Ситуация взята на особый контроль в ЦИК.