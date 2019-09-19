Воронеж, 19 сентября, 2019, 12:25 — ИА Регнум. Резкое похолодание прогнозируется в регионах Центрального федерального округа 20−21 сентября, на большей территории округа ожидаются дожди и даже снег, сообщает Росгидрометцентр 19 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Холодная погода

Заморозки 20−21 сентября ожидаются на территории Московской, Тверской, Ярославской областей, 20−22 сентября — в Смоленской, Костромской, Ивановской, Тульской, Калужской, Рязанской и Владимирской областях, там температура ночью и утром опустится до −3…−1°. В субботу 21 сентября в Брянской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Белгородской, Курской ожидаются заморозки до — 2°.

«22 сентября на большей части округа осадки (дождь, мокрый снег), ветер 17−22 м/с», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области в связи с ожидаемыми заморозками в ночь на 20 сентября объявлено штормовое предупреждение.