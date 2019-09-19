Киев, 19 сентября, 2019, 12:21 — ИА Регнум. Закон о рынке сельскохозяйственной земли не позволяет иностранцам владеть украинской землей. Об этом 19 сентября в Киеве на конференции: «Эффективное управление земельными ресурсами» заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Николай Пимоненко. Жатва на Украине. 1896

«Первое и основное — земля принадлежит украинцам. В модели, которую предлагаем мы с правительством, покупать или продавать землю смогут только украинские граждане и украинские компании. Страшилки о китайцах, про арабов или про инопланетян, которые ввезут нашу землю вагонами — это бред», — сказал Зеленский.

По его словам, граждане Украины должны стать полноправными собственниками своих земель.

«Земля — это собственность граждан. У них наконец-то должно появиться не гибридное, а полноценное право собственности на свою родную землю. Полноценно — это право владеть, пользоваться и распоряжаться своей землей. Иначе, извините, у нас начинается Советский Союз, начинается «совок», когда мы — граждане получили якобы свои квартиры, но не могли их продавать легально и это неправильно. Что в результате появилось? Правильно, незаконные серые схемы и махинации. То же самое сегодня у нас происходит с землей», — добавил Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине все необходимое законодательство для ввода рынка земли было принято еще до 2003 году. Тем не менее, парламент ежегодно продлевает мораторий на ввод рынка сельскохозяйственных земель. Согласно принятому законодательству покупать украинскую землю могут только физлица — граждане Украины, не более 400 га. Иностранцы и юрлица не имеют права покупать землю.