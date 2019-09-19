Киев, 19 сентября, 2019, 12:07 — ИА Регнум. Все «политические жертвы» во имя урегулирования в Донбассе уже принесены, все компромиссы уже состоялись, отправной точкой переговоров могут быть только Минские договорённости, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин в четверг, 19 сентября, комментируя высказывания украинских политиков.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Как сообщалось ранее, глава комитета украинского парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что и Украина, и республики Донбасса «должны чем-то пожертвовать» в ходе переговоров ради достижения компромисса.

При этом Гетманцев считает, что «военного решения этого конфликта нет», но и наделять Донбасс особым статусом (в соответствии с Минскими соглашениями) тоже нельзя, поскольку «это является прямой федерализацией Украины и в итоге приведет к ее фактическому распаду».

«В контексте сегодняшней стадии урегулирования конфликта в Донбассе украинская сторона настойчиво заговорила о необходимости обеим сторонам «чем-то жертвовать», «идти на компромисс» и так далее. Понятно, что в Киеве опасаются последствий применения в Донбассе Минских договоренностей в их полном объеме. Опасаются того, как это повлияет на положение дел на всей Украине. И поэтому хотели бы добиться изменения оговоренных условий.

Но это именно Киев потерял последние четыре года для развития своей страны, для укрепления её государственности, для восстановления отношений с отделившимися территориями в Донбассе. Это он продолжал гражданскую войну, губил и солдат, и мирное население… И сегодня он ожидает, что кто-то ещё будет думать о том, чтобы «идти ему навстречу»? Учитывать его боязнь принятия закона об особом статусе для ДНР и ЛНР?

В Киеве, в Западной Европе, в США должны хорошо понимать, что все политические жертвы во имя урегулирования в Донбассе уже принесены, все компромиссы уже состоялись. Если Киев хочет новых «шагов навстречу друг другу», то их отправной точкой могут быть только Минские договорённости. Именно от них Киев должен (именно должен, потому что невыполнение Минских договорённостей в оговоренные сроки — это его вина) делать шаги навстречу властям ДНР и ЛНР. А уж как они на это будут реагировать — посмотрим.

Именно на это, мне думается, других участников переговоров должны настраивать представители нашей страны», — отметил Михаил Демурин.