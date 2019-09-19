Череповец, Вологодская область, 19 сентября, 2019, 11:59 — ИА Регнум. Череповецкий металлургический комбинат оборудовал промливневый коллектор теплоэнергоцентрали-паровоздуходувной станции маслобензоотделителем, который позволит уменьшить загрязнение воды нефтепродуктами примерно в два раза. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба компании «Северсталь».

Загрязнение воды

Маслобензоотделитель расположен под землей с выводом колодцев на поверхность для обслуживания. Он представляет собой систему очистки с губчатыми фильтрами. Уловленные нефтепродукты сдаются на регенерацию. Точные показатели работы нового оборудования специалисты предприятия установят по итогам года.

«Сейчас мы выбираем технологии по доочистке стоков до нормативов. Привести показатели в соответствие мы планируем к 2023 году», — сообщил гендиректор дивизиона «Северсталь Российская сталь» Вадим Германов.

Напомним, с 1995 года на комбинате закрыто семь выпусков воды в реки Ягорба, Кошта, Шексна. Сегодня замкнутость водооборотной системы ЧерМК составляет 98,3%, это один из лучших показателей российской металлургической отрасли. Всего в обороте ЧерМК около 3 млн кубометров воды.

Ранее в компании сообщали о внедрении на ЧерМК технологии утилизации пыли газоочисток с объёмом инвестиций 100 млн рублей.