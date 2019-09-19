Калуга, 19 сентября, 2019, 12:09 — ИА Регнум. В Калугаэнерго готовность к отопительному периоду составляет 96%, сообщает 19 сентября корреспондент ИА REGNUM по информации исполняющего обязанности директора энергокомпании Владислава Острика.

Фото пресс-службы филиала «Калугаэнерго» Калужские энергетики готовы к отопительному периоду на 96%

По его словам, приоритетное направление подготовки к зиме — ремонт электросетевого оборудования. Всего энергетиками будет проведен ремонт 25 подстанций 35−110 кВ, 932 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов 6−10/0,4 кВ и более 2600 км воздушных линий электропередачи всех классов напряжения. Во всех районах области ведутся работы по расчистке трасс воздушных линий от древесно-кустарниковой растительности. Общий объем работ, запланированных на 2019 год, составляет 1604 га. Энергетики завершают работы по расширению просек, общий объем работ в этом направлении составил 60,4 га. Для повышения надежности электроснабжения и автоматизации сети в 2019 году на 16 воздушных линиях электропередачи 6−10 кВ будут установлены реклоузеры. Это современное цифровое оборудование, которое способствует сокращению времени поиска повреждения на воздушных линиях и его ликвидации.

«Работы по подготовке к зиме в Калугаэнерго находятся на завершающей стадии. К концу сентября все мероприятия, направленные на обеспечение качественного и надежного электроснабжения потребителей региона в период низких температур и максимальных нагрузок, будут выполнены в полном объеме», — сказал Владислав Острик.

Беспрецедентный объем работ в 2019 году выполняется по замене «голого» провода на современный самонесущий изолированный провод. В этом году калужские энергетики заменят около 950 км провода, что на треть больше, чем в прошлом году. Также особое внимание при подготовке к зиме в Калугаэнерго уделяется укомплектованности аварийного запаса и готовности транспорта и резервных источников снабжения электроэнергией. На балансе Калугаэнерго находится 116 РИСЭ мощностью 4,5 МВт.