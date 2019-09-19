Томск, 19 сентября, 2019, 11:55 — ИА Регнум. В Томской области передано оперативное предупреждение в связи с непогодой.

Алексей Саврасов. Гроза. 1856

Как сообщили ИА REGNUM в областном ГУ МЧС, ссылаясь на информацию Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 сентября и ночью 21 сентября местами по региону прогнозируются дожди, грозы, град. На севере Томской области местами ожидаются сильные дожди. Также прогнозируется усиление ветра до 15−20 м/с, местами порывы до 25−27 м/с.

Жителям и гостям региона рекомендуют соблюдать меры безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Омской области предупредили о сильном ветре на 19 сентября.

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