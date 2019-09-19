Екатеринбург, 19 сентября, 2019, 11:58 — ИА Регнум. В горах Крыма спасли сорвавшегося со скалы туриста из Екатеринбурга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму.

(сс) Denis Vitchenko Вид на гору Меганом. Крым

Чрезвычайное происшествие случилось утром 18 сентября. Тревожный сигнал поступил в 10:25 по местному времени. Сообщалось, что в районе горы Меганом со скалы сорвался человек. Он получил травмы и обратился за помощью.

На место отправилась поисковая группа, которая обнаружила травмированного туриста. Им оказался 31-летний житель Екатеринбурга, приехавший на полуостров отдыхать.

Отметим, что на данный момент мужчина госпитализирован.