Ярославль, 19 сентября, 2019, 11:54 — ИА Регнум. Ярославский «Локомотив» одержал первую выездную победу в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, обыграв рижское «Динамо» со счетом 3:2. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Матч проходил в Риге вечером 18 сентября. Хозяева открыли счет в первом периоде. На шестой минуте отличился Микелис Редлихс. Ярославцы отыгрались в конце периода, забил защитник Рушан Рафиков. Во втором периоде гости вышли вперед, реализовав двойное большинство. Точный бросок удался Стефану Да Косте, который отличился во второй игре кряду. Рижане ответили вместе с сиреной на втором перерыв. За «Динамо» забил Макмиллан.

Пресс-служба ХК «Динамо» (Рига) Хоккеисты «Динамо» в атаке

«У нас сегодня получилось интересная игра, много моментов. Это не совсем хорошо для тренеров, но зрителям и болельщикам игру было интересно смотреть. Во втором периоде у Риги было большое меньшинство, которое вернуло игру в нашу сторону. Приезжая сюда, в Ригу, в Латвию, мы всегда знаем, что игра будет очень тяжелой, — заявил после матча наставник «Локомотива» Крейг Мактавиш.

Решающий гол в матче был забит в начале третьего периода. Дальний, но точный бросок нанес защитник «Локомотива» Никита Черепанов. Ярославский «Локомотив» выиграл в Риге со счетом 3:2

«Я соглашусь, что была очень энергичная игра. Много неправильных решений во втором периоде перевернуло нашу игру. Мы не хотели много действовать в своей зоне, но играли. И там мы получили эти штрафы, которые определили результат», — сказал главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс.

Следующий матч ярославский «Локомотив» проведет на домашнем льду. 20 сентября ярославцы сыграют с подмосковным «Витязем», который на данный момент возглавляет турнирную таблицу Западной конференции.