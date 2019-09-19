Ижевск, 19 сентября, 2019, 11:50 — ИА Регнум. Сегодня, 19 сентября, в рамках праздничных мероприятий «Дня оружейника» в столице Удмуртской Республики прошла торжественная церемония передачи полномочий диспетчерам нового и первого цифрового городского диспетчерского пункта (ГДП) в Ижевске. Символический старт работе объекта дали генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский и глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

пресс-служба «Россети» Павел Ливинский (в центре) и Александр Бречалов (справа)

Новый ижевский ГДП оборудован цифровыми каналами связи и информационными системами, что позволит осуществлять часть операций в автоматическом режиме, в режиме онлайн осуществлять управление всем электросетевым комплексом столицы Республики — контролировать состояние электросетевых объектов, включая процесс эксплуатации и проведение ремонтов электросетевого оборудования, анализировать параметры качества электроэнергии, координировать работу оперативно-выездных и ремонтных бригад, отмечается в сообщении группы «Россети». Объект создан в рамках проекта «Цифровая Трансформация 2030», который «Россети» реализуют во исполнение указа президента Российской Федерации Владимира Путина.

Как отметил генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский, запуск первого цифрового ГДП в Ижевске дает старт масштабному проекту реконструкции аналогичных пунктов во всех регионах присутствия компании. «Городские диспетчерские пункты будут создаваться для управления сетями в городах с населением свыше 100 тысяч человек, а для управления электросетевым комплексом целых регионов мы создаем единые цифровые центры управления сетями, куда будет передано диспетчерское управление из районов электрических сетей. В Центральном и Приволжском федеральных округах уже до конца текущего года будут запущены девять центров управления сетями, два цифровых района электрических сетей, установлено более 480 тысяч интеллектуальных приборов учета», — подчеркнул Павел Ливинский.

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов высоко оценил вклад крупнейшей электросетевой компании мира в развитие региона.

«Электроэнергетика является основой основ для комфортной жизни населения и экономического развития республики. Заключенные с «Россетями» соглашения эффективно выполняются и уже принесли ощутимую пользу при реализации социально значимых проектов на территории Республики. Успешно проведена консолидация сетевых активов, сегодня открыт современный, инновационный диспетчерский пункт, осуществляются иные проекты в рамках концепции цифровой трансформации, — всё этоинвестиции в улучшение качества жизни потребителей Удмуртской Республики», — отметил Александр Бречалов.