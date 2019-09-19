Киев, 19 сентября, 2019, 11:47 — ИА Регнум. Если земельная реформа, которую на Украине планирует провести команда президента Украины Владимира Зеленского, будет реализована, покупать землю в стране смогут только граждане Украины. Такое заявление сегодня, 19 сентября, на встрече с аграриями сделал украинский лидер. Трансляцию вёл телеканал «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

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Зеленский подчеркнул, что земля принадлежит украинцам — это первое и основное. Поэтому граждане страны должны иметь «полноценное право собственности на свою родную землю».

«В модели, которую мы предлагаем с правительством, покупать или продавать землю смогут только украинские граждане и украинские компании», — заверил глава господарства.

При этом опасения о том, что после реализации реформы землю массово начнут скупать иностранцы — «китайцы, арабы или инопланетяне» — украинский лидер назвал «страшилками» и «бредом».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Как заявил украинский лидер, проведение земельной реформы уже в 2020 году позволит создать рынок земли на 40 млн га земли, которая «является лучшей в мире по своему качеству».

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Законопроект о рынке земли планируется подать в Верховную раду до 1 октября, а принять его должны до 1 декабря 2019 года. Документ предусматривает доступ к покупке земли физическим и юридическим лицам — резидентам Украины, а ограничение по концентрации земли будет 15% в пределах области и 0,5% — в пределах страны для связанных лиц. Полноценное начало работы рынка земли на Украине анонсировали на середину 2020 года.

Добавим, что, согласно опросу, 49,1% украинцев не поддерживают принятие закона о рынке земли и отмене моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения. За земельную реформу высказался 31% опрошенных.