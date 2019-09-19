Улан-Удэ, 19 сентября, 2019, 11:45 — ИА Регнум. Бурятия оказалась в числе пяти регионов России, где дети болеют реже всего. На 100 тыс. детей в возрасте от 0 до 14 лет в 2018 году здесь зарегистрировано 141,6 тыс. болезней, что является лучшим показателем в Дальневосточном федеральном округе.

Николай Богданов-Бельский. Летний день (фрагмент). 1931

Для сравнению, в соседних Иркутской области и Забайкальском крае, по данным News.ru, этот показатель достигает 253 и 211 тыс. соответственно. Чаще всего болеют на Дальнем Востоке дети на Чукотке — 322 тыс. болезней, благодаря чему автономный округ вошёл в пятёрку антилидеров рейтинга.

Лидерами по здоровью в России оказались Чечня и Кабардино-Балкария с показателем 59 и 115,4 тыс. соответственно. За ними следуют Тува (122 тыс.), Адыгея (131,4 тыс.) и Бурятия.

Как сообщало ИА REGNUM, лучше всего с детскими болезнями в Сибирском федеральном округе обстоят дела в Туве.

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