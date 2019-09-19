Ростов-на-Дону, 19 сентября, 2019, 11:47 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону коммунальщики ликвидируют последствия непогоды. Разбушевавшаяся стихия повалила десятки деревьев, одно из которых упало на ребёнка. В настоящее время девочка госпитализирована с переломами, следователи выясняют причины ЧП.

Карл Брюллов. Последний день Помпеи. 1833

Тем временем в социальных сетях интернет-пользователи выкладывают фотографии и видео, которые успели снять во время шторма в областном центре. На кадрах видно, что пострадавших в результате удара стихии могло быть больше.

Так, на улице Пушкинской упавшее дерево едва не задело школьницу. На улице Чемордачка дерево упало на автомобиль.

https://www.facebook.com/rostovnadonu161/videos/385591769000826/

«Итог падения дерева на Hyundai на улице Чемордачка. Людей увезли на скорой», — уточнил автор поста в паблике «Ростов Главный».

«Дерево упало на движущийся в сторону «Ростов-Арены» автомобиль. Также пострадал ещё один автомобиль, двигающийся в обратную сторону. Люди чудом остались живы. Один пострадавший с сотрясением и потерей сознания от госпитализации отказался, но позднее обратился за помощью в больницу № 20», — уточняют очевидцы.

ИА REGNUM напоминает, что ранее горожане сообщили об упавшем на территорию детского сада дереве. ЧП произошло на улице Восточной. Пострадавших, по последним данным, нет.