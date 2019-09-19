Таллин, 19 сентября, 2019, 11:42 — ИА Регнум. Заявление Керсти Кальюлайд — попытка оказания давления на Украину, чьи руководители много говорят о «европейском выборе», но игнорируют все указания из Брюсселя, отметил заместитель главного редактора ИА REGNUMИгорь Павловский в четверг, 19 сентября, комментируя высказывания президента Эстонии.

President.ee Керсти Кальюлайд

Как сообщалось ранее, Керсти Кальюлайд заявила, что в Европе «устали от Украины» потому, что украинские политики не следуют советам западных партнеров. В последние годы Украина не становится «менее коррумпированной», а ее экономика — «менее олигархической», полагает президент Эстонии.

«Ничего не изменилось. Русофобия и желание продолжать санкционную политику никуда не делись и не денутся.

Заявление Кальюлайд — это лишь попытка слегка пошантажировать Украину, которая действительно много говорит о «европейском выборе», но при этом игнорирует все указания из Брюсселя», — отметил Игорь Павловский.