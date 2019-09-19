Москва, 19 сентября, 2019, 11:41 — ИА Регнум. При формировании бюджета правительство исходило из того, что в ближайшие три года инфляция в России не превысит уровня в 4%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 сентября заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства России на тему «Прогноз социально-экономического развития России на 2020−2022 годы».

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«Мы закладываем в бюджет чёткие ориентиры по уровню госдолга и инфляции. Ожидаем в следующие три года, что инфляция не превысит целевого значения в 4%», — заявил Медведев.