Новосибирск, 19 сентября, 2019, 11:39 — ИА Регнум. В августе в новосибирском аэропорту «Толмачёво» был зафиксирован пик по количеству обслуженных самолёто-вылетов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Шматова ИА Красная Весна Аэропорт «Толмачёво»

Рекордное количество самолёто-вылетов аэропорт обслужил 8 августа — 125, при среднем ежедневном количестве в 104.

В целом в августе пассажиропоток «Толмачёво» составил 733 687 человек (на 10,5% больше по сравнению с показателем 2018 года». На внутрироссийские рейсы пришлось 560 808 пассажиров (+11,6%), на международные — 172 879 (+7%).

За восемь месяцев текущего года аэропорт обслужил более 4,4 млн пассажира (+14,9%), из них на внутренних воздушных линиях — более 3,2 млн (+16,4%), на международных — 1,2 млн (+10,9%). Количество трансферных пассажиров по итогам восьми месяцев выросло на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.