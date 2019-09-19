Переславль-Залесский, Ярославская область, 19 сентября, 2019, 11:37 — ИА Регнум. 18 сентября 2019 года представители компании «Газпром Межрегионгаз Ярославль» сняли пломбы с задвижек котельной ООО «ПЭК» в Переславле-Залесском, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Котельная начала работу, горячая вода стала поступать потребителям.

Тепловые сети в Переславле-Залесском

Как сообщало ранее ИА REGNUM, газовики ограничили подачу газа на основную городскую котельную Переславля по причине отсутствия договора на газоснабжение. Котельная была остановлена 3 сентября 2019 года для проведения капитального ремонта сетей. Ремонт до сих пор не закончен, поэтому горячее водоснабжение восстановлено не во всех домах и объектах социальной сферы Переславля. Администрация городского округа сообщает, что все потребители котельной ООО «ПЭК» получат горячую воду в течение нескольких дней.

Однако на этом проблемы Переславля не закончились. 17 сентября 2019 года подготовка к отопительному сезону обсуждалась на расширенном заседании штаба по подготовке к зиме. В Переславль на это заседание прибыли заместитель председателя правительства Ярославской области Виктор Неженец и председатель Ярославской областной Думы Алексей Константинов. Это уже их третий визит в Переславль за неполный месяц, что говорит о том, что ситуация в Переславле — на жестком контроле областного руководства. Участники заседания обсудили остающиеся сложности подготовки к отопительному сезону: ремонт котельных, продолжающийся ремонт сетей, правовые аспекты договорных отношений поставщиков и потребителей ресурсов, огромные долги, которые продолжают копить теплоснабжающие организации Переславля-Залесского.

Отдельная тема — Чкаловский микрорайон и отапливающая его частная котельная. Прямо на заседании штаба по подготовке к отопительному сезону к генеральному директору ООО «МЭС» Юрию Егорову пришли судебные приставы и вручили ему документы о передаче котельной на ответственное хранение второму сособственнику — ООО «ТЭСК». В то же самое время группа приставов в сопровождении представителей ООО «ТЭСК» и администрации города заняла котельную на Чкаловском микрорайоне.

«Сегодня мы увидели работу службы судебных приставов. Состоялась передача котельной Чкаловского микрорайона на ответственное хранение от одного собственника второму. Сейчас ему необходимо оперативно подписать договор на подачу газа. Собственник заверил, что к началу отопительного сезона запустит котельную», — такие слова Виктора Неженца приводятся на официальном сайте администрации Переславля-Залесского.

У генерального директора ООО «МЭС» своя позиция по вопросу передачи котельной второму сособственнику.

«Ни у ООО «ТЭСК», ни у МУП «Теплосервис» нет права на эксплуатацию оборудования котельной. У ООО «МЭС» такое право есть. Мы не собираемся соглашаться с незаконными действиями по отъему нашего имущества и будем предпринимать все возможные усилия по возврату котельной ООО «МЭС». В настоящий момент котельная к эксплуатации не готова, мы заказали детали, которые еще не поступили в Переславль,» — заявил Юрий Егоров в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Горячей воды на Чкаловском микрорайоне Переславля нет уже полгода. Котельная не получала оплаты за поставленное тепло, в связи с чем ООО «МЭС» в марте 2019 года прекратило поставлять тепловую энергию. Когда теперь появится горячая вода у жителей Чкаловского микрорайона, пока неизвестно.